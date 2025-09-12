Prima di campionato, tutti i risultati: dilaga il Viareggio

Altre notizie brevi

lunedì, 15 settembre 2025, 09:00

La gara di Coppa Italia tra Lucchese e San Giuliano in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Lorenzo Calise della sezione AIA di Piombino. Calise sarà coadiuvato da Domenico De Stefano e da Michele Napolano di Empoli.

domenica, 14 settembre 2025, 17:18

Alberto Milan, portiere rossonero, è il primo a entrare in sala stampa: "Dobbiamo prenderci questo punto e portarcelo a casa, nel primo tempo buona partita e una grossa occasione, nel secondo errori importanti con il rischio di prendere gol: è un punto che dobbiamo prendere.

sabato, 13 settembre 2025, 08:53

Un altro rossonero della scorsa stagione ha finalmente trovato la squadra per la stagione in corso: si tratta del difensore Andrea Gasbarro, che ha firmato un contratto con l'Audace Cerignola in Serie C.

venerdì, 12 settembre 2025, 10:18

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...