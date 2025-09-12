Prima di campionato, tutti i risultati: dilaga il Viareggio

domenica, 14 settembre 2025, 17:04
Si sono concluse tutte le gare in programma per la prima giornata di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
Lucchese-Cerretese 0-0
Larcianese-Pro Livorno 2-2
Cenaia-Cecina 1-2
Castelnuovo G.-Viareggio 1-5
Massese-Zenith Prato 0-1
Montespertoli-Fucecchio 1-1
San Giuliano-Belvedere 0-2
Sestese-Real Forte 0-1
Riposa: Perignano
lunedì, 15 settembre 2025, 09:00
La gara di Coppa Italia tra Lucchese e San Giuliano in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Lorenzo Calise della sezione AIA di Piombino. Calise sarà coadiuvato da Domenico De Stefano e da Michele Napolano di Empoli.
domenica, 14 settembre 2025, 17:18
Alberto Milan, portiere rossonero, è il primo a entrare in sala stampa: "Dobbiamo prenderci questo punto e portarcelo a casa, nel primo tempo buona partita e una grossa occasione, nel secondo errori importanti con il rischio di prendere gol: è un punto che dobbiamo prendere.
sabato, 13 settembre 2025, 08:53
Un altro rossonero della scorsa stagione ha finalmente trovato la squadra per la stagione in corso: si tratta del difensore Andrea Gasbarro, che ha firmato un contratto con l'Audace Cerignola in Serie C.
venerdì, 12 settembre 2025, 10:18
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...