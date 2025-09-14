Russo: "Eravamo più sciolti rispetto all'esordio in campionato"

mercoledì, 17 settembre 2025, 20:19

Cristhopher Russo, oltre a una buona prestazione, ha avuto il merito di sbloccare il gol contro il San Giuliano e creare le premesse per il passaggio del turno in Coppa Italia: "Siamo stati più sciolti dopo la prima di campionato c'è venuto più facile. E' andato bene l'approccio della gara, nel secondo in vantaggio abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla e non ci siamo riusciti e poi abbiamo un po subito. Il gol? Mi sono trovato lì, lo dedico a mia mamma! La mia prestazione? Mi pare di essere andato abbastanza bene anche se ci sono cose da migliorare, dovevamo stare più attenti, loro non aspettavano che occasioni per ripartire e ci siamo allungati troppo alla ricerca del terzo gol".