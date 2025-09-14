Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Russo: "Eravamo più sciolti rispetto all'esordio in campionato"

mercoledì, 17 settembre 2025, 20:19

Cristhopher Russo, oltre a una buona prestazione, ha avuto il merito di sbloccare il gol contro il San Giuliano e creare le premesse per il passaggio del turno in Coppa Italia: "Siamo stati più sciolti dopo la prima di campionato c'è venuto più facile. E' andato bene l'approccio della gara, nel secondo in vantaggio abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla e non ci siamo riusciti e poi abbiamo un po subito. Il gol? Mi sono trovato lì, lo dedico a mia mamma! La mia prestazione? Mi pare di essere andato abbastanza bene anche se ci sono cose da migliorare, dovevamo stare più attenti, loro non aspettavano che occasioni per ripartire e ci siamo allungati troppo alla ricerca del terzo gol".

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 settembre 2025, 12:20

Zenith Prato-Lucchese, si giocherà al campo Chiavacci

Secondo quanto riportato dal bollettino regionale della Figc, la gara di domenica prossima tra Zenith Prato e Lucchese si disputerà sul campo Chiavacci di Prato, in via del Purgatorio.

mercoledì, 17 settembre 2025, 12:10

Torna la corsa "Staffetta del Pioppino"

Questo sabato 20 settembre ad Antraccoli torna l'appuntamento con la classicissima corsa podistica competitiva "Staffetta del Pioppino" giunta alla 32.a edizione ed organizzata dall'Asd Marciatori Antraccoli con il patrocinio del Comune Città di Lucca e sotto l'egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Ci sono 3,85 km.

ESSECIstampa

lunedì, 15 settembre 2025, 09:00

Lucchese-San Giuliano, arbitra Calise di Piombino

La gara di Coppa Italia tra Lucchese e San Giuliano in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Lorenzo Calise della sezione AIA di Piombino. Calise sarà coadiuvato da Domenico De Stefano e da Michele Napolano di Empoli.

domenica, 14 settembre 2025, 17:18

Milan: "Risultato che dobbiamo prendere e portare a casa, ma c'è tanto da lavorare"

Alberto Milan, portiere rossonero, è il primo a entrare in sala stampa: "Dobbiamo prenderci questo punto e portarcelo a casa, nel primo tempo buona partita e una grossa occasione, nel secondo errori importanti con il rischio di prendere gol: è un punto che dobbiamo prendere.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company