Seconda di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

sabato, 20 settembre 2025, 15:04

Zenith Prato-Lucchese, match di campionato dei rossoneri in programma alle ore 15 di domani, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

sabato, 20 settembre 2025, 08:24

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

venerdì, 19 settembre 2025, 11:45

L'emittente televisiva Rete Mia apre le porte con un open day aperto al pubblico. Domani, sabato, alle ore 11:00 sarà possibile visitare la nuova sede dell'emittente televisiva, in via Mattei, 100 Mugnano. Un'occasione per visitare gli studi televisivi, conoscere i professionisti che ogni giorno lavorano davanti e dietro la telecamera...

venerdì, 19 settembre 2025, 08:10

Zenith Prato-Lucchese, in programma domenica prossima ad Agliana, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Prato. Poggianti sarà coadiuvato da Pierpaolo Braga di Pisa e da Prashan Seneviratna di Pontedera.