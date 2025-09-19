Seconda di andata, tutti i risultati: vince la Massese

domenica, 21 settembre 2025, 17:41
Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
Zenith Prato-Lucchese 0-1
Fucecchio-Larcianese 0-1
Pro Livorno-Massese 0-3
Belvedere-Castelnuovo G. 2-2
Perignano-Larcianese 1-1
Cerretese-Sestese 0-0
Real Forte-San Giuliano 1-1
Cecina-Montespertoli 1-1
sabato, 20 settembre 2025, 15:04
Zenith Prato-Lucchese, match di campionato dei rossoneri in programma alle ore 15 di domani, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.
sabato, 20 settembre 2025, 08:24
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...
venerdì, 19 settembre 2025, 15:06
Seconda di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica prossima. Ecco il quadro delle gare in programma
venerdì, 19 settembre 2025, 11:45
L'emittente televisiva Rete Mia apre le porte con un open day aperto al pubblico. Domani, sabato, alle ore 11:00 sarà possibile visitare la nuova sede dell'emittente televisiva, in via Mattei, 100 Mugnano. Un'occasione per visitare gli studi televisivi, conoscere i professionisti che ogni giorno lavorano davanti e dietro la telecamera...