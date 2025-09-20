Banca di Pescia

Terza di campionato, tutte le gare in programma

martedì, 23 settembre 2025, 18:37

Terza di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

Lucchese-Pro Livorno

Larcianese-Cecina

Castelnuovo G.-Real Forte

Massese-Fucecchio

Montespertoli-Perignano

San Giuliano-Cerretese

Sestese-Zenith Prato

Viareggio-Belvedere

Altre notizie brevi

lunedì, 22 settembre 2025, 18:40

Coppa Italia, Lucchese–Perignano sarà mercoledì 1 ottobre alle ore 18

Lucchese-Perignano, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana, si disputerà mercoledì 1 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18:00, presso lo Stadio Porta Elisa. Ulteriori informazioni relative alla biglietteria saranno rese note nei prossimi giorni.

domenica, 21 settembre 2025, 17:41

Seconda di andata, tutti i risultati: vince la Massese

Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 20 settembre 2025, 15:04

Zenith Prato-Lucchese, diretta su Retemia

Zenith Prato-Lucchese, match di campionato dei rossoneri in programma alle ore 15 di domani, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

sabato, 20 settembre 2025, 08:24

Trofeo Podistico Lucchese, le gare del fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

