Terza di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

lunedì, 22 settembre 2025, 18:40

Lucchese-Perignano, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana, si disputerà mercoledì 1 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18:00, presso lo Stadio Porta Elisa. Ulteriori informazioni relative alla biglietteria saranno rese note nei prossimi giorni.

domenica, 21 settembre 2025, 17:41

Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 20 settembre 2025, 15:04

Zenith Prato-Lucchese, match di campionato dei rossoneri in programma alle ore 15 di domani, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

sabato, 20 settembre 2025, 08:24

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...