Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

Altre notizie brevi

venerdì, 26 settembre 2025, 08:32

Lucchese-Pro Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Manuel Maiellaro della sezione AIA di Parma. Maiellaro sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.

martedì, 23 settembre 2025, 18:37

Terza di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

lunedì, 22 settembre 2025, 18:40

Lucchese-Perignano, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana, si disputerà mercoledì 1 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18:00, presso lo Stadio Porta Elisa. Ulteriori informazioni relative alla biglietteria saranno rese note nei prossimi giorni.

domenica, 21 settembre 2025, 17:41

Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati: