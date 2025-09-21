Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

venerdì, 26 settembre 2025, 08:31
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro.
Sabato 27 settembre a Camigliano per la 5ª "Marcia d'Autunno", organizzata dal G.S. Camigliano. Partenza dalle ore 15 presso la sede sociale in Via Stradone, percorsi di 2 - 5 - 10 km.
Domenica 28 settembre a Uliveto Terme per la 42ª "Da qui a lassù", organizzata dalla Podistica Ulivetese. Partenza dal campo sportivo Taccola, percorsi di 3 - 8 - 12 - 19 km. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
Lucchese-Pro Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Manuel Maiellaro della sezione AIA di Parma. Maiellaro sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.
Terza di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma:
Lucchese-Perignano, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana, si disputerà mercoledì 1 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18:00, presso lo Stadio Porta Elisa. Ulteriori informazioni relative alla biglietteria saranno rese note nei prossimi giorni.
Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati: