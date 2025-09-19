Trofeo Podistico Lucchese, le gare del fine settimana

sabato, 20 settembre 2025, 08:24
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro. Sabato 20 settembre appuntamento a Sorbano del Giudice per la marcia "Corriamo insieme a Giacomo a Sorbanello", organizzata dal G.S. Sorbanello. Partenza dalle ore 15 presso la chiesa parrocchiale, percorsi di 3-6-11 km.Domenica 21 settembre l'Associazione Pro Loco di Coltano invita alla marcia "Due passi tra i pini, le campagne e i laghi di Coltano". Partenza dalla Villa Medicea, percorsi di 3-7-10-16 km. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
sabato, 20 settembre 2025, 15:04
Zenith Prato-Lucchese, match di campionato dei rossoneri in programma alle ore 15 di domani, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.
venerdì, 19 settembre 2025, 15:06
Seconda di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena domenica prossima. Ecco il quadro delle gare in programma
venerdì, 19 settembre 2025, 11:45
L'emittente televisiva Rete Mia apre le porte con un open day aperto al pubblico. Domani, sabato, alle ore 11:00 sarà possibile visitare la nuova sede dell'emittente televisiva, in via Mattei, 100 Mugnano. Un'occasione per visitare gli studi televisivi, conoscere i professionisti che ogni giorno lavorano davanti e dietro la telecamera...
venerdì, 19 settembre 2025, 08:10
Zenith Prato-Lucchese, in programma domenica prossima ad Agliana, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Prato. Poggianti sarà coadiuvato da Pierpaolo Braga di Pisa e da Prashan Seneviratna di Pontedera.