Trofeo Podistico Lucchese, due manifestazioni nel fine settimana

venerdì, 12 settembre 2025, 10:18
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro.
Sabato 13 settembre ad Albinatico di Ponte Buggianese, dove la Parrocchia S. Leopoldo organizzerà il "7° Trofeo S. Leopoldo". Partenza dalle ore 16,30 presso il Ciclodromo "A. Martini", percorsi di 2 - 4 - 8 - 12 km. Domenica 14 settembrea Galleno per la "32a Scarpinata delle Cerbaie", organizzata dalla Podistica Galleno. Partenza dal campo sportivo e percorsi di 3 - 6 - 11 - 15 - 19 km. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
venerdì, 12 settembre 2025, 08:37
Lucchese-Cerretese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Niccolò Rinaldi della sezione AIA di Empoli. Rinaldi sarà coadiuvato dda Fabio Marino di Pisa e da Kristian Rama di Livorno.
venerdì, 12 settembre 2025, 08:26
Sono in vendita i biglietti per Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Sono acquistabili presso:
giovedì, 11 settembre 2025, 11:33
La Delegazione Provinciale della Figc, nell'ottica del dialogo e della collaborazione con le Società che da sempre contraddistingue l'attività di questa Delegazione, ha stabilito di organizzare, prima dell'inizio dei campionati, una serie di riunioni con le Società.
martedì, 9 settembre 2025, 15:24
Non poteva certo mancare la presenza di due 2011 del Basketball Club Lucca per uno dei tornei più prestigiosi della Federazione Italiana Pallacanestro.Il 12, 13 e 14 settembre si giocherà il torneo organizzato per la Patrona della Pallacanestro italiana, la Madonna del Ponte di Porretta Terme.Gabriele Santucci e Samuele Betti...