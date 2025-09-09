Trofeo Podistico Lucchese, due manifestazioni nel fine settimana

venerdì, 12 settembre 2025, 10:18

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro.

Sabato 13 settembre ad Albinatico di Ponte Buggianese, dove la Parrocchia S. Leopoldo organizzerà il "7° Trofeo S. Leopoldo". Partenza dalle ore 16,30 presso il Ciclodromo "A. Martini", percorsi di 2 - 4 - 8 - 12 km. Domenica 14 settembrea Galleno per la "32a Scarpinata delle Cerbaie", organizzata dalla Podistica Galleno. Partenza dal campo sportivo e percorsi di 3 - 6 - 11 - 15 - 19 km. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.