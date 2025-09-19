Zenith Prato-Lucchese, dirige Poggianti di Livorno

venerdì, 19 settembre 2025, 08:10

Zenith Prato-Lucchese, in programma domenica prossima ad Agliana, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Prato. Poggianti sarà coadiuvato da Pierpaolo Braga di Pisa e da Prashan Seneviratna di Pontedera.