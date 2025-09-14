Zenith Prato-Lucchese, si giocherà al campo Chiavacci

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 settembre 2025, 20:19

Cristhopher Russo, oltre a una buona prestazione, ha avuto il merito di sbloccare il gol contro il San Giuliano e creare le premesse per il passaggio del turno in Coppa Italia: "Siamo stati più sciolti dopo la prima di campionato c'è venuto più facile.

mercoledì, 17 settembre 2025, 12:10

Questo sabato 20 settembre ad Antraccoli torna l'appuntamento con la classicissima corsa podistica competitiva "Staffetta del Pioppino" giunta alla 32.a edizione ed organizzata dall'Asd Marciatori Antraccoli con il patrocinio del Comune Città di Lucca e sotto l'egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Ci sono 3,85 km.

lunedì, 15 settembre 2025, 09:00

La gara di Coppa Italia tra Lucchese e San Giuliano in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Lorenzo Calise della sezione AIA di Piombino. Calise sarà coadiuvato da Domenico De Stefano e da Michele Napolano di Empoli.

domenica, 14 settembre 2025, 17:18

Alberto Milan, portiere rossonero, è il primo a entrare in sala stampa: "Dobbiamo prenderci questo punto e portarcelo a casa, nel primo tempo buona partita e una grossa occasione, nel secondo errori importanti con il rischio di prendere gol: è un punto che dobbiamo prendere.