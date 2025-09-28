Coppa Italia, Lucchese-Perignano: arbitra Fatticcioni di Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 30 settembre 2025, 16:18

La Lucchese annuncia l'arrivo di Martino Ragghianti, attaccante classe 2007 nato a Barga. Ragghianti ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Atletico Lucca, per poi vestire le maglie di Empoli e Fiorentina. Successivamente ha indossato per la prima volta il rossonero, militando in Under 17 e nella Primavera della Lucchese.

lunedì, 29 settembre 2025, 11:06

Lucchese-Pro Livorno, ultimo match di campionato dei rossoneri, sarà trasmesso in differita da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese questa sera a partire dalle ore 21,20. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

domenica, 28 settembre 2025, 18:09

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di andata del campionato di Eccellenza. Ecco il quadro completo dei risultati:

domenica, 28 settembre 2025, 17:20

La Pro Livorno lotta ma alla fine esce sconfitta dalla sfida al Porta Elisa contro la Lucchese. Nel post partita, il tecnico Matteo Gassani ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori: "Abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati bravi nel togliere le linee del passaggio e a mettere pressione ai rossoneri.