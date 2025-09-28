Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Coppa Italia, Lucchese-Perignano: arbitra Fatticcioni di Carrara

mercoledì, 1 ottobre 2025, 09:18

La gara di Coppa Italia di quest'oggi al Porta Elisa tra Lucchese e Perignano sarà diretta da Alessio Fatticcioni della sezione AIA di Carrara. Fatticcioni sarà coadiuvato da Simone Giovannini di Prato e da Gabriele Cecchi di Viareggio.

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

martedì, 30 settembre 2025, 16:18

Mercato, arriva l'attaccante 2007 Ragghianti

La Lucchese annuncia l'arrivo di Martino Ragghianti, attaccante classe 2007 nato a Barga. Ragghianti ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Atletico Lucca, per poi vestire le maglie di Empoli e Fiorentina. Successivamente ha indossato per la prima volta il rossonero, militando in Under 17 e nella Primavera della Lucchese.

lunedì, 29 settembre 2025, 11:06

Lucchese-Pro Livorno, differita stasera su Retemia

Lucchese-Pro Livorno, ultimo match di campionato dei rossoneri, sarà trasmesso in differita da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese questa sera a partire dalle ore 21,20. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

ESSECIstampa

domenica, 28 settembre 2025, 18:09

Terza di andata, tutti i risultati: vince facile il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di andata del campionato di Eccellenza. Ecco il quadro completo dei risultati:

domenica, 28 settembre 2025, 17:20

Gassani: "Abbiamo fatto una grande partita in una bella cornice di pubblico"

La Pro Livorno lotta ma alla fine esce sconfitta dalla sfida al Porta Elisa contro la Lucchese. Nel post partita, il tecnico Matteo Gassani ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori: "Abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati bravi nel togliere le linee del passaggio e a mettere pressione ai rossoneri.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company