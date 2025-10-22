Figc, lunedì la riunione delle società provinciali

Altre notizie brevi

giovedì, 23 ottobre 2025, 17:39

Ottava di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra domenica co l'eccezione dell'anticipo del sabato dei rossoneri. Ecco il quadro completo degli incontri:

giovedì, 23 ottobre 2025, 13:55

La Lucchese Calcio comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con i calciatori Filippo Rossi e Manuel Allegrucci. "La società – si legge in una nota – ringrazia Filippo e Manuel per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi mesi in rossonero e augura loro il meglio per il prosieguo...

giovedì, 23 ottobre 2025, 09:09

San Giuliano-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Yousri Garraoui della sezione AIA di Pordenone. Garraoui sarà coadiuvato da Matteo Rocchi di Pontedera e da Andrea Angeli di Carrara.

mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:50

Era sparito dai radar e anche dalle liste dei giocatori impiegati nelle partite e ora arriva la spiegazione: il secondo portiere rossonero Filippo Rossi (che ha disputato alcuni minuti di gioco nelle amichevole estive) ha rescisso il contratto che lo legava alla Lucchese.