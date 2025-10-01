Futsal Lucchese, il derby con il Cus Pisa in diretta su Rete Mia

Altre notizie brevi

venerdì, 3 ottobre 2025, 09:10

Real Forte Querceta-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Giuseppe Marongiu della sezione AIA di Livorno. Marongiu sarà coadiuvato da Giovanni De Fazio di Pisa e da Emanuele Junio Bagni di Prato.

giovedì, 2 ottobre 2025, 20:08

Quarta di campionato che nel girone dei rossoneri si giocherà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare:

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:25

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 1 ottobre 2025, 09:18

La gara di Coppa Italia di quest'oggi al Porta Elisa tra Lucchese e Perignano sarà diretta da Alessio Fatticcioni della sezione AIA di Carrara. Fatticcioni sarà coadiuvato da Simone Giovannini di Prato e da Gabriele Cecchi di Viareggio.