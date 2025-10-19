Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Il portiere Rossi risolve il contratto con la Lucchese

mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:50

Era sparito dai radar e anche dalle liste dei giocatori impiegati nelle partite e ora arriva la spiegazione: il secondo portiere rossonero Filippo Rossi (che ha disputato alcuni minuti di gioco nelle amichevole estive) ha rescisso il contratto che lo legava alla Lucchese. La notizia arriva dal bollettino della Figc, da parte della società rossonera non era stata comunicata l'interruzione del rapporto.

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 ottobre 2025, 08:50

Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

martedì, 21 ottobre 2025, 16:22

Ragghianti e Venanzi convocati in Rappresentativa Juniores Toscana

I rossoneri Martino Ragghianti e Francesco Venanzi sono stati convocati dalla Rappresentativa Regionale Juniores Toscana per il raduno ufficiale a Firenze, presso lo Stadio “Gino Bozzi”. I due calciatori classe 2007 hanno partecipato alla sessione di allenamento organizzata dallo staff tecnico della Rappresentativa.

ESSECIstampa

domenica, 19 ottobre 2025, 18:00

Grassi: "Lucchese squadra tosta con calciatori da categoria superiore"

Dopo un primo tempo convincente, il Castelnuovo cede al cospetto della Lucchese, rimanendo in piena zona playout, ecco l'analisi del tecnico ed ex giocatore rossonero Grassi: "Avere qualche punto in più era meglio, avevamo tanti giocatori non al meglio fisicamente e questa cosa alla lunga la paghi: Cecchini e Leshi...

domenica, 19 ottobre 2025, 17:13

Settima di andata, tutti i risultati: il Viareggio espugna Massa

Si sono concluse tutte le gare valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company