Il portiere Rossi risolve il contratto con la Lucchese

mercoledì, 22 ottobre 2025, 08:50

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

martedì, 21 ottobre 2025, 16:22

I rossoneri Martino Ragghianti e Francesco Venanzi sono stati convocati dalla Rappresentativa Regionale Juniores Toscana per il raduno ufficiale a Firenze, presso lo Stadio “Gino Bozzi”. I due calciatori classe 2007 hanno partecipato alla sessione di allenamento organizzata dallo staff tecnico della Rappresentativa.

domenica, 19 ottobre 2025, 18:00

Dopo un primo tempo convincente, il Castelnuovo cede al cospetto della Lucchese, rimanendo in piena zona playout, ecco l'analisi del tecnico ed ex giocatore rossonero Grassi: "Avere qualche punto in più era meglio, avevamo tanti giocatori non al meglio fisicamente e questa cosa alla lunga la paghi: Cecchini e Leshi...

domenica, 19 ottobre 2025, 17:13

Si sono concluse tutte le gare valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: