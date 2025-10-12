Lorenzini: "Ci prendiamo il punto con rammarico"

domenica, 12 ottobre 2025, 17:18

La gemma di Lorenzini non basta alla Lucchese per avere la meglio del Belvedere, collezionando il secondo pareggio consecutivo. Un punto che però non allontana i rossoneri dalla vetta della classifica, come spiega il difensore: " Nel secondo tempo non abbiamo perso equilibri, il gol loro è scaturito da un episodio, anche difensivamente abbiamo fatto una grande partita.Ci prendiamo il punto con rammarico. In questo momento da parte nostra manca convinzione e incisività in attacco,dettata anche dal fatto che i nostri attaccanti si spendono molto in fase difensiva"