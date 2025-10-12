Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Lorenzini: "Ci prendiamo il punto con rammarico"

domenica, 12 ottobre 2025, 17:18

La gemma  di Lorenzini non basta alla Lucchese per avere la meglio del Belvedere, collezionando il secondo pareggio consecutivo. Un punto che però non allontana i rossoneri dalla vetta della classifica, come spiega il difensore: " Nel secondo tempo non abbiamo perso equilibri, il gol loro è scaturito da un episodio, anche difensivamente abbiamo fatto una  grande partita.Ci prendiamo il punto con rammarico. In questo momento da parte nostra manca convinzione e incisività in attacco,dettata anche dal fatto che i nostri attaccanti si spendono molto in fase difensiva"

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:58

Viareggio-Lucchese, arbitra Lachi di Siena

Viareggio-Lucchese, in programma mercoledì prossimo allo stadio dei Pini, sarà diretta da Guido Lachi di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Roberto Pappalardo di Empoli e da Lorenzo Sordi di Firenze.

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:19

Sesta di andata, tutte le gare in programma nel turno infrasettimanale

Sesta di andata che nel girone dei rossoneri corrisponderà con il primo turno infrasettimanale della stagione con tutte le squadre in campo mercoledì prossimo. Ecco le gare in programma:

ESSECIstampa

domenica, 12 ottobre 2025, 17:05

Quinta di campionato, tutti i risultati: tanti pareggi

Sono terminate tutte le gare nel girone dei rossoneri valide per la quinta di andata. Ecco i risultati:

domenica, 12 ottobre 2025, 11:03

Lucchese-Belvedere, la telecronaca registrata questa sera su Rete Mia

Lucchese-Belvedere andrà in onda questa sera su Rete Mia a partire dalle ore 20,30. La telecronaca sarà come sempre curata da Gianluca Andreuccetti.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company