Lucchese, anche Allegrucci risolve il contratto

giovedì, 23 ottobre 2025, 13:55

La Lucchese Calcio comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con i calciatori Filippo Rossi e Manuel Allegrucci. "La società – si legge in una nota – ringrazia Filippo e Manuel per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi mesi in rossonero e augura loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere".

 

giovedì, 23 ottobre 2025, 17:39

Ottava di andata, tutte le gare in programma

Ottava di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra domenica co l'eccezione dell'anticipo del sabato dei rossoneri. Ecco il quadro completo degli incontri:

giovedì, 23 ottobre 2025, 11:15

Figc, lunedì la riunione delle società provinciali

Lunedì 27 ottobre alle ore 18 presso la Sala Frezza Sport e Salute (ex CONI, 2° piano) in Via Luigi Einaudi, 150 a Lucca si terrà la riunione delle società della Provincia di Lucca. Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito l'effettuazione di una serie di riunioni nelle varie province...

giovedì, 23 ottobre 2025, 09:09

San Giuliano-Lucchese, arbitra Garraoui di Pordenone

San Giuliano-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Yousri Garraoui della sezione AIA di Pordenone. Garraoui sarà coadiuvato da Matteo Rocchi di Pontedera e da Andrea Angeli di Carrara.

mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:50

Il portiere Rossi risolve il contratto con la Lucchese

Era sparito dai radar e anche dalle liste dei giocatori impiegati nelle partite e ora arriva la spiegazione: il secondo portiere rossonero Filippo Rossi (che ha disputato alcuni minuti di gioco nelle amichevole estive) ha rescisso il contratto che lo legava alla Lucchese.

