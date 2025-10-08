Lucchese-Belvedere, arbitra Fantoni di Valdarno

venerdì, 10 ottobre 2025, 08:45

Lucchese-Belvedere, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Giousè Fantoni della seziona AIA Valdarno. Fantoni sarà coadiuvato da Fabio Nesi di Pistoia e da Olaleye Durodola di Prato.