Lucchese, il cordoglio per la scomparsa di Maida Giorgetti

venerdì, 31 ottobre 2025, 16:48

Anche dalla società arriva il cordoglio per la morte della tifosa rossonera Maida Giorgetti: "Oggi ci stringiamo nel dolore: ci ha lasciati una grande tifosa, fedele in ogni stagione.Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene va il nostro abbraccio più sincero.Il suo posto sugli spalti resterà per sempre qui, nel cuore di chi ama questi colori. Ciao Maida".