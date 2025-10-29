Lucchese, il cordoglio per la scomparsa del presidente della Rondinella, Lorenzo Bosi

Altre notizie brevi

venerdì, 31 ottobre 2025, 18:38

I funerali di Maida Giorgetti, l'indimenticabile tifosa rossonera e moglie di Beppe Lorenzini, si terranno martedì 4 novembre alle ore 15 nella Chiesa di San Filippo.

venerdì, 31 ottobre 2025, 16:48

Anche dalla società arriva il cordoglio per la morte della tifosa rossonera Maida Giorgetti: "Oggi ci stringiamo nel dolore: ci ha lasciati una grande tifosa, fedele in ogni stagione.Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene va il nostro abbraccio più sincero.Il suo posto sugli spalti resterà per...

venerdì, 31 ottobre 2025, 15:30

L'ex rossonero Andrea Gemignani ha firmato per il Picerno dopo essere rimasto svincolato al termine dell’ultima stagione disputata con la Lucchese, con cui ha collezionato 32 presenze e 3 reti.

mercoledì, 29 ottobre 2025, 20:08

Si sono concluse tutte le gare valide per la nona di andata nel girone dei rossoneri, un turno infrasettimanale con la Lucchese che proprio ieri ha giocato il suo anticipo. Ecco il quadro completo dei risultati: