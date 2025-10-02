Mister Verde: "Bella partita tra due squadre che volevano vincere"

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25

Mister Matteo Verde è soddisfatto del pari del Real Forte: "Partiti contratti di fronte a una cornice di pubblico importante contro una squadra che ha una storia importante e con un pubblico incredibile, poi abbiamo trovato il modo di crescere. Bella partita tra due squadre che volevano vincere, prendiamoci il pari contro una squadra che a detta di tutti si gioca il campionato. La Lucchese? Buona impressione, una squadra in salute che ha gamba e che corre, avrà un ruolo da protagonista in questo campionato. A inizio stagione avremmo firmato per avere i punti che abbiamo, anche se a Castelnuovo meritavamo maggior fortuna, dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa".