Mister Verde: "Bella partita tra due squadre che volevano vincere"

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25
Mister Matteo Verde è soddisfatto del pari del Real Forte: "Partiti contratti di fronte a una cornice di pubblico importante contro una squadra che ha una storia importante e con un pubblico incredibile, poi abbiamo trovato il modo di crescere. Bella partita tra due squadre che volevano vincere, prendiamoci il pari contro una squadra che a detta di tutti si gioca il campionato. La Lucchese? Buona impressione, una squadra in salute che ha gamba e che corre, avrà un ruolo da protagonista in questo campionato. A inizio stagione avremmo firmato per avere i punti che abbiamo, anche se a Castelnuovo meritavamo maggior fortuna, dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa".
domenica, 5 ottobre 2025, 17:19
Si sono concluse tutte le gare valide per la quarta di campionato del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
venerdì, 3 ottobre 2025, 17:03
Trasferta a Pisa per la Lucchese calcio a cinque che stasera affronterà il CUS Pisa nella 2^giornata del massimo campionato regionale. La sfida verrà trasmessa in diretta da Rete Mia sia sulla propria pagina facebook che sulla propria app. Fischio d’inizio ore 21,40. Telecronaca a cura di Gianluca Andreuccetti.
venerdì, 3 ottobre 2025, 09:10
Real Forte Querceta-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Giuseppe Marongiu della sezione AIA di Livorno. Marongiu sarà coadiuvato da Giovanni De Fazio di Pisa e da Emanuele Junio Bagni di Prato.
giovedì, 2 ottobre 2025, 20:08
Quarta di campionato che nel girone dei rossoneri si giocherà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare: