Ottava di ritorno, tutti i risultati: lo Zenith Prato in testa da solo

Altre notizie brevi

lunedì, 27 ottobre 2025, 10:12

Lucchese-Sestese, in programma al Porta Elisa domani pomeriggio alle ore 14,30, sarà diretta da Lorenzo Danesi della sezione AIA di Pistoia. Danesi sarà coadiuvato da Francesco Dell'Agnello di Pontedera e da Lorenzo Santaera di Pisa.

giovedì, 23 ottobre 2025, 17:39

Ottava di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra domenica co l'eccezione dell'anticipo del sabato dei rossoneri. Ecco il quadro completo degli incontri:

giovedì, 23 ottobre 2025, 13:55

La Lucchese Calcio comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con i calciatori Filippo Rossi e Manuel Allegrucci. "La società – si legge in una nota – ringrazia Filippo e Manuel per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi mesi in rossonero e augura loro il meglio per il prosieguo...

giovedì, 23 ottobre 2025, 11:15

Lunedì 27 ottobre alle ore 18 presso la Sala Frezza Sport e Salute (ex CONI, 2° piano) in Via Luigi Einaudi, 150 a Lucca si terrà la riunione delle società della Provincia di Lucca. Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito l'effettuazione di una serie di riunioni nelle varie province...