Ottava di ritorno, tutti i risultati: lo Zenith Prato in testa da solo

domenica, 26 ottobre 2025, 16:32

Ottava di andata che nel girone dei rossoneri si è conclusa oggi dopo l'anticipo del sabato dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

San Giuliano-Lucchese 1-1 (sab.)

Belvedere-Montespertoli   2-1

Castelnuovo-Massese  2-0

Pro Livorno-Fucecchio  0-0

Cerretese-Perignano 1-2

Real Forte-Cenaia 3-0

Viareggio-Larcianese 2-0

Zenith Prato-Cecina 2-0

lunedì, 27 ottobre 2025, 10:12

Lucchese-Sestese, arbitra Danesi di Pistoia

Lucchese-Sestese, in programma al Porta Elisa domani pomeriggio alle ore 14,30, sarà diretta da Lorenzo Danesi della sezione AIA di Pistoia. Danesi sarà coadiuvato da Francesco Dell'Agnello di Pontedera e da Lorenzo Santaera di Pisa.

giovedì, 23 ottobre 2025, 17:39

Ottava di andata, tutte le gare in programma

Ottava di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra domenica co l'eccezione dell'anticipo del sabato dei rossoneri. Ecco il quadro completo degli incontri:

giovedì, 23 ottobre 2025, 13:55

Lucchese, anche Allegrucci risolve il contratto

La Lucchese Calcio comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con i calciatori Filippo Rossi e Manuel Allegrucci. "La società – si legge in una nota – ringrazia Filippo e Manuel per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi mesi in rossonero e augura loro il meglio per il prosieguo...

giovedì, 23 ottobre 2025, 11:15

Figc, lunedì la riunione delle società provinciali

Lunedì 27 ottobre alle ore 18 presso la Sala Frezza Sport e Salute (ex CONI, 2° piano) in Via Luigi Einaudi, 150 a Lucca si terrà la riunione delle società della Provincia di Lucca. Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito l'effettuazione di una serie di riunioni nelle varie province...

