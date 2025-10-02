Quarta di campionato, tutti i risultati: va in testa lo Zenith Prato

Altre notizie brevi

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25

Mister Matteo Verde è soddisfatto del pari del Real Forte: "Partiti contratti di fronte a una cornice di pubblico importante contro una squadra che ha una storia importante e con un pubblico incredibile, poi abbiamo trovato il modo di crescere.

venerdì, 3 ottobre 2025, 17:03

Trasferta a Pisa per la Lucchese calcio a cinque che stasera affronterà il CUS Pisa nella 2^giornata del massimo campionato regionale. La sfida verrà trasmessa in diretta da Rete Mia sia sulla propria pagina facebook che sulla propria app. Fischio d’inizio ore 21,40. Telecronaca a cura di Gianluca Andreuccetti.

venerdì, 3 ottobre 2025, 09:10

Real Forte Querceta-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Giuseppe Marongiu della sezione AIA di Livorno. Marongiu sarà coadiuvato da Giovanni De Fazio di Pisa e da Emanuele Junio Bagni di Prato.

giovedì, 2 ottobre 2025, 20:08

Quarta di campionato che nel girone dei rossoneri si giocherà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare: