Quinta di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 7 ottobre 2025, 11:00

L'ex portiere rossonero Lorenzo Palmisani, ora al Frosinone, è stato convocato da mister Baldini per i prossimi impegni della Nazionale azzurra Under 21. Da segnalare che anche un altro ex numero uno rossonero ora al Lecce, Vladimiro Falcone, è stato convocato per i prossimi impegni della Nazionale maggiore da mister Gattuso.

domenica, 5 ottobre 2025, 17:25

Mister Matteo Verde è soddisfatto del pari del Real Forte: "Partiti contratti di fronte a una cornice di pubblico importante contro una squadra che ha una storia importante e con un pubblico incredibile, poi abbiamo trovato il modo di crescere.

domenica, 5 ottobre 2025, 17:19

Si sono concluse tutte le gare valide per la quarta di campionato del girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 3 ottobre 2025, 17:03

Trasferta a Pisa per la Lucchese calcio a cinque che stasera affronterà il CUS Pisa nella 2^giornata del massimo campionato regionale. La sfida verrà trasmessa in diretta da Rete Mia sia sulla propria pagina facebook che sulla propria app. Fischio d’inizio ore 21,40. Telecronaca a cura di Gianluca Andreuccetti.