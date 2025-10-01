Real Forte-Lucchese, arbitra Marongiu di Livorno

Altre notizie brevi

venerdì, 3 ottobre 2025, 17:03

Trasferta a Pisa per la Lucchese calcio a cinque che stasera affronterà il CUS Pisa nella 2^giornata del massimo campionato regionale. La sfida verrà trasmessa in diretta da Rete Mia sia sulla propria pagina facebook che sulla propria app. Fischio d’inizio ore 21,40. Telecronaca a cura di Gianluca Andreuccetti.

giovedì, 2 ottobre 2025, 20:08

Quarta di campionato che nel girone dei rossoneri si giocherà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare:

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:25

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 1 ottobre 2025, 09:18

La gara di Coppa Italia di quest'oggi al Porta Elisa tra Lucchese e Perignano sarà diretta da Alessio Fatticcioni della sezione AIA di Carrara. Fatticcioni sarà coadiuvato da Simone Giovannini di Prato e da Gabriele Cecchi di Viareggio.