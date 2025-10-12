Banca di Pescia

Sesta di andata, tutti i risultati: Zenit Prato in testa

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:05

Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di andata che nel girone dei rossoneri è corrisposta con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ecco i risultati:

Viareggio-Lucchese 1-1

Belvedere-Massese 3-4

Castelnuovo G. Sestese 0-0

Fucecchio-Cecina 1-2

Pro Livorno-Perignano 0-0

Cerretese-Montespertoli 0-0

Real Forte-Larcianese 0-2

Zenith Prato-Cenaia 1-0 

Altre notizie brevi

giovedì, 16 ottobre 2025, 08:44

Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:58

Viareggio-Lucchese, arbitra Lachi di Siena

Viareggio-Lucchese, in programma mercoledì prossimo allo stadio dei Pini, sarà diretta da Guido Lachi di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Roberto Pappalardo di Empoli e da Lorenzo Sordi di Firenze.

lunedì, 13 ottobre 2025, 08:19

Sesta di andata, tutte le gare in programma nel turno infrasettimanale

Sesta di andata che nel girone dei rossoneri corrisponderà con il primo turno infrasettimanale della stagione con tutte le squadre in campo mercoledì prossimo. Ecco le gare in programma:

domenica, 12 ottobre 2025, 17:18

Lorenzini: "Ci prendiamo il punto con rammarico"

La gemma di Lorenzini non basta alla Lucchese per avere la meglio del Belvedere, collezionando il secondo pareggio consecutivo. Un punto che però non allontana i rossoneri dalla vetta della classifica, come spiega il difensore: " Nel secondo tempo non abbiamo perso equilibri, il gol loro è scaturito da un...

