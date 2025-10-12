Sesta di andata, tutti i risultati: Zenit Prato in testa

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:05
Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di andata che nel girone dei rossoneri è corrisposta con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ecco i risultati:
Viareggio-Lucchese 1-1
Belvedere-Massese 3-4
Castelnuovo G. Sestese 0-0
Fucecchio-Cecina 1-2
Pro Livorno-Perignano 0-0
Cerretese-Montespertoli 0-0
Real Forte-Larcianese 0-2
Zenith Prato-Cenaia 1-0
giovedì, 16 ottobre 2025, 08:44
Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...
lunedì, 13 ottobre 2025, 08:58
Viareggio-Lucchese, in programma mercoledì prossimo allo stadio dei Pini, sarà diretta da Guido Lachi di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Roberto Pappalardo di Empoli e da Lorenzo Sordi di Firenze.
lunedì, 13 ottobre 2025, 08:19
Sesta di andata che nel girone dei rossoneri corrisponderà con il primo turno infrasettimanale della stagione con tutte le squadre in campo mercoledì prossimo. Ecco le gare in programma:
domenica, 12 ottobre 2025, 17:18
La gemma di Lorenzini non basta alla Lucchese per avere la meglio del Belvedere, collezionando il secondo pareggio consecutivo. Un punto che però non allontana i rossoneri dalla vetta della classifica, come spiega il difensore: " Nel secondo tempo non abbiamo perso equilibri, il gol loro è scaturito da un...