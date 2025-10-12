Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

giovedì, 16 ottobre 2025, 08:44
Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro!
Domenica 19 ottobre una manifestazione inserita in calendario nelle ultime settimane a Viareggio, dove l'associazione Fiore di Loto ETS organizzerà la marcia 2ª "IncludiAMOci - Memorial Enrico Marchetti". Partenza dall'ex Ceser in Via Comparini n.6, percorsi di 3 - 6 - 12 - 17 km.
Vi ricordiamo che per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:05
Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di andata che nel girone dei rossoneri è corrisposta con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ecco i risultati:
lunedì, 13 ottobre 2025, 08:58
Viareggio-Lucchese, in programma mercoledì prossimo allo stadio dei Pini, sarà diretta da Guido Lachi di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Roberto Pappalardo di Empoli e da Lorenzo Sordi di Firenze.
lunedì, 13 ottobre 2025, 08:19
Sesta di andata che nel girone dei rossoneri corrisponderà con il primo turno infrasettimanale della stagione con tutte le squadre in campo mercoledì prossimo. Ecco le gare in programma:
domenica, 12 ottobre 2025, 17:18
La gemma di Lorenzini non basta alla Lucchese per avere la meglio del Belvedere, collezionando il secondo pareggio consecutivo. Un punto che però non allontana i rossoneri dalla vetta della classifica, come spiega il difensore: " Nel secondo tempo non abbiamo perso equilibri, il gol loro è scaturito da un...