Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:25
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro!
Sabato 4 ottobre a Borgonuovo per la marcia "Alice Run - Sorridi sempre alla vita", organizzata dalla Fondazione Alice Benvenuti. Partenza dalle ore 15 presso la sede sociale, percorsi di 3 - 6 - 10 km. Domenica 5 ottobre appuntamento a Lucca per la manifestazione "Marcia... in Verde", organizzata dalla Croce Verde Pubblica Assistenza. Partenza dalla Terrazza Petroni presso il Foro Boario, percorsi di 2 - 5 - 10 - 16 km.
Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al Gruppo WhatsApp (o al Canale) dedicato per sapere tutto sulle prossime marce in programma.
mercoledì, 1 ottobre 2025, 09:18
La gara di Coppa Italia di quest'oggi al Porta Elisa tra Lucchese e Perignano sarà diretta da Alessio Fatticcioni della sezione AIA di Carrara. Fatticcioni sarà coadiuvato da Simone Giovannini di Prato e da Gabriele Cecchi di Viareggio.
martedì, 30 settembre 2025, 16:18
La Lucchese annuncia l'arrivo di Martino Ragghianti, attaccante classe 2007 nato a Barga. Ragghianti ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Atletico Lucca, per poi vestire le maglie di Empoli e Fiorentina. Successivamente ha indossato per la prima volta il rossonero, militando in Under 17 e nella Primavera della Lucchese.
lunedì, 29 settembre 2025, 11:06
Lucchese-Pro Livorno, ultimo match di campionato dei rossoneri, sarà trasmesso in differita da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese questa sera a partire dalle ore 21,20. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.
domenica, 28 settembre 2025, 18:09
Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di andata del campionato di Eccellenza. Ecco il quadro completo dei risultati: