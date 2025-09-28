Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Trofeo Podistico Lucchese, gli appuntamenti del fine settimana

mercoledì, 1 ottobre 2025, 17:25

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro!
Sabato 4 ottobre a Borgonuovo per la marcia "Alice Run - Sorridi sempre alla vita", organizzata dalla Fondazione Alice Benvenuti. Partenza dalle ore 15 presso la sede sociale, percorsi di 3 - 6 - 10 km. Domenica 5 ottobre appuntamento a Lucca per la manifestazione "Marcia... in Verde", organizzata dalla Croce Verde Pubblica Assistenza. Partenza dalla Terrazza Petroni presso il Foro Boario, percorsi di 2 - 5 - 10 - 16 km.
Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al Gruppo WhatsApp (o al Canale) dedicato per sapere tutto sulle prossime marce in programma.

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 ottobre 2025, 09:18

Coppa Italia, Lucchese-Perignano: arbitra Fatticcioni di Carrara

La gara di Coppa Italia di quest'oggi al Porta Elisa tra Lucchese e Perignano sarà diretta da Alessio Fatticcioni della sezione AIA di Carrara. Fatticcioni sarà coadiuvato da Simone Giovannini di Prato e da Gabriele Cecchi di Viareggio.

martedì, 30 settembre 2025, 16:18

Mercato, arriva l'attaccante 2007 Ragghianti

La Lucchese annuncia l'arrivo di Martino Ragghianti, attaccante classe 2007 nato a Barga. Ragghianti ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Atletico Lucca, per poi vestire le maglie di Empoli e Fiorentina. Successivamente ha indossato per la prima volta il rossonero, militando in Under 17 e nella Primavera della Lucchese.

ESSECIstampa

lunedì, 29 settembre 2025, 11:06

Lucchese-Pro Livorno, differita stasera su Retemia

Lucchese-Pro Livorno, ultimo match di campionato dei rossoneri, sarà trasmesso in differita da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese questa sera a partire dalle ore 21,20. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

domenica, 28 settembre 2025, 18:09

Terza di andata, tutti i risultati: vince facile il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di andata del campionato di Eccellenza. Ecco il quadro completo dei risultati:

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company