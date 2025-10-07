Trofeo Podistico Lucchese, tre appuntamenti nel fine settimana

mercoledì, 8 ottobre 2025, 17:59

Tre manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro!

Venerdì 10 ottobre l'associazione FASM invita sulle Mura Urbane per la "Marcia della salute mentale". Partenza presso il baluardo Santa Maria (Caffè delle Mura) dalle ore 17.00, giro unico da 4km. Sabato 11 ottobre, come annunciato nelle scorse settimane, la marcia di Lammari non avrà luogo, per rinuncia degli organizzatori. Si svolgerà quindi la "Marcia... in Verde" (rinviata da domenica 5/10) organizzata dalla Croce Verde P.A. di Lucca con partenza dalla Terrazza Petroni, presso il Foro Boario, dalle ore 14.30. Percorsi da 2 - 5 - 10 - 16 km. Domenica 12 ottobre il calendario porterà a Pescia per la "43a Marcia di Pinocchio", organizzata dalla associazione Pinocchio Sport. Partenza dal Parco Valch in Viale Unità d'Italia dalle ore 8:00 (come previsto dal 1/10), percorsi di 2 - 5 - 12 km. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al Gruppo WhatsApp (o al Canale) dedicato per sapere tutto sulle prossime marce in programma.