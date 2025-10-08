Viareggio-Lucchese, l'Osservatorio per le manifestazioni Sportive rinvia ogni deciso alla Questura di Lucca

giovedì, 9 ottobre 2025, 16:38
L'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha deciso di demandare ogni scelta circa le limitazioni della partita di campionato tra Viareggio e Lucchese di mercoledì prossimo 15 ottobre alle Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza sottolineando di "condividere le criticità segnalate dalla Questura di Lucca". Sempre più probabile l'adozione di misure restrittive che a questo punto saranno però decise in sede locale.
venerdì, 10 ottobre 2025, 08:45
Lucchese-Belvedere, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Giousè Fantoni della seziona AIA Valdarno. Fantoni sarà coadiuvato da Fabio Nesi di Pistoia e da Olaleye Durodola di Prato.
giovedì, 9 ottobre 2025, 09:07
Lunedì 27 ottobre alle ore 18 presso la SALA FREZZA SPORT E SALUTE (EX CONI, 2° PIANO) in Via Luigi Einaudi, 150 a Lucca si terrà la riunione delle società della Figc della provincia di Lucca.
mercoledì, 8 ottobre 2025, 18:01
La Lucchese comunica che il calciatore Alessio Sansaro è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l'infortunio riportato nel corso della partita in casa del Real Forte Querceta.Gli esami hanno evidenziato una lesione del retto femorale prossimale della coscia destra, di 14 millimetri.
mercoledì, 8 ottobre 2025, 17:59
Tre manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...