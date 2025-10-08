Viareggio-Lucchese, l'Osservatorio per le manifestazioni Sportive rinvia ogni deciso alla Questura di Lucca

giovedì, 9 ottobre 2025, 16:38

L'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha deciso di demandare ogni scelta circa le limitazioni della partita di campionato tra Viareggio e Lucchese di mercoledì prossimo 15 ottobre alle Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza sottolineando di "condividere le criticità segnalate dalla Questura di Lucca". Sempre più probabile l'adozione di misure restrittive che a questo punto saranno però decise in sede locale.