Coppa Italia, Lucchese-Sestese in notturna

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 novembre 2025, 09:02

Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:

sabato, 22 novembre 2025, 16:42

Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri . Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 22 novembre 2025, 16:35

Nell'anticipo valido per la tredicesima di andata, la Massese ha battuto fuori casa la Larcianese per 2-1: tre punti importanti per i bianconeri per uscire da una situazione che stava iniziando a farsi complicata.

venerdì, 21 novembre 2025, 08:30

Montespertoli-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Sara Foresi della sezione AIA di Livorno. Foresi sarà coadiuvata da Giacomo Di Legge e da Davide Casole di Pisa.