Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: arbitra Pisaneschi di Pistoia

lunedì, 10 novembre 2025, 18:20

La gara di Coppa Italia Lucchese-Viareggio, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Fabio Cerofolini di Arezzo e da Enea Furiesi di Empoli. 

Altre notizie brevi

lunedì, 10 novembre 2025, 14:01

Le Mura Spring, ecco il nuovo sito internet

La società ASD Le Mura Spring Basketball è orgogliosa di presentare il nuovo sito ufficiale www.lemuraspring.it, sviluppato con tecnologia WordPress per offrire un'esperienza moderna e funzionale a tutti gli appassionati di basket femminile di Lucca. Il sito mette in primo piano lo staff societario, con profili dettagliati e contatti diretti,...

domenica, 9 novembre 2025, 16:23

Undicesima di andata, tutti i risultati: cade il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare del girone dei rossoneri valide per l'undicesima di andata. Ecco i risultati:

sabato, 8 novembre 2025, 16:33

Undicesima di andata, i risultati degli anticipi: vince il Fucecchio

Nel girone dei rossoneri si sono conclusi i due anticipi del sabato. Ecco i risultati:

venerdì, 7 novembre 2025, 12:58

L'ex rossonero Ndiaye passa alla Massese

L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.

