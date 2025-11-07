Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: arbitra Pisaneschi di Pistoia

Altre notizie brevi

lunedì, 10 novembre 2025, 14:01

La società ASD Le Mura Spring Basketball è orgogliosa di presentare il nuovo sito ufficiale www.lemuraspring.it, sviluppato con tecnologia WordPress per offrire un'esperienza moderna e funzionale a tutti gli appassionati di basket femminile di Lucca. Il sito mette in primo piano lo staff societario, con profili dettagliati e contatti diretti,...

domenica, 9 novembre 2025, 16:23

Si sono concluse tutte le gare del girone dei rossoneri valide per l'undicesima di andata. Ecco i risultati:

sabato, 8 novembre 2025, 16:33

Nel girone dei rossoneri si sono conclusi i due anticipi del sabato. Ecco i risultati:

venerdì, 7 novembre 2025, 12:58

L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.