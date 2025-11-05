Coppa Italia, Lucchese-Viareggio si giocherà alle 20,30 di mercoledì prossimo

Altre notizie brevi

venerdì, 7 novembre 2025, 12:58

L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.

venerdì, 7 novembre 2025, 09:19

Massese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Boeddu della sezione AIA di Prato. Boeddu sarà coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera.

giovedì, 6 novembre 2025, 18:17

Gli incidenti provocati dai tifosi del Viareggio sul campo del Montespertoli sono costati 3500 euro alla società bianconera oltre a una diffida "per avere, propri sostenitori in campo avverso, al 49' del s.t. invaso il settore riservato agli spettatori della società ospitante aggredendoli fisicamente.

mercoledì, 5 novembre 2025, 08:55

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...