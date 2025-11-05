Banca di Pescia

Coppa Italia, Lucchese-Viareggio si giocherà alle 20,30 di mercoledì prossimo

giovedì, 6 novembre 2025, 18:20

La gara secca valida per il quarto di finale della fase regionale di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio si disputerà mercoledì prossimo al Porta Elisa con fischio di inizio alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti Toscana nel proprio bollettino settimanale.

 

Altre notizie brevi

venerdì, 7 novembre 2025, 12:58

L'ex rossonero Ndiaye passa alla Massese

L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.

venerdì, 7 novembre 2025, 09:19

Massese-Lucchese, arbitra Boeddu di Prato

Massese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Boeddu della sezione AIA di Prato. Boeddu sarà coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera.

giovedì, 6 novembre 2025, 18:17

Giudice sportivo, 3500 euro di multa al Viareggio. Due squalificati nella Massese

Gli incidenti provocati dai tifosi del Viareggio sul campo del Montespertoli sono costati 3500 euro alla società bianconera oltre a una diffida "per avere, propri sostenitori in campo avverso, al 49' del s.t. invaso il settore riservato agli spettatori della società ospitante aggredendoli fisicamente.

mercoledì, 5 novembre 2025, 08:55

Trofeo Podistico Lucchese, le corse in programma nel fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

