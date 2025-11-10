Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Dodicesima di andata, tutte le gare in programma

giovedì, 13 novembre 2025, 08:20

Dodicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

Lucchese-Larcianese

Belvedere-Fucecchio

Castelnuovo G-Perignano

Cerretese-Zenith Prato

Real Forte-Pro Livorno

San Giuliano-Cenaia

Sestese-Montespertoli

Viareggio-Cecina

 

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

venerdì, 14 novembre 2025, 08:41

Lucchese-Larcianese, arbitra Briganti di Carrara

Lucchese-Larcianese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Anfrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Nicola Mori di Livorno.

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:52

Mister Vangioni: "E' un momento difficile, ma il campionato lo vince il Viareggio"

Walter Vangioni, tecnico del Viareggio, deve incassare la sconfitta nonostante il tentativo di limitare i danni per la necessità di dover schierare una difesa di emergenza: "Chiaro che abbiamo dovuto fare di necessità virtù, per quanto i sostituti abbiano fatto una buona partita.

ESSECIstampa

lunedì, 10 novembre 2025, 18:20

Coppa Italia, Lucchese-Viareggio: arbitra Pisaneschi di Pistoia

La gara di Coppa Italia Lucchese-Viareggio, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Fabio Cerofolini di Arezzo e da Enea Furiesi di Empoli.

lunedì, 10 novembre 2025, 14:01

Le Mura Spring, ecco il nuovo sito internet

La società ASD Le Mura Spring Basketball è orgogliosa di presentare il nuovo sito ufficiale www.lemuraspring.it, sviluppato con tecnologia WordPress per offrire un'esperienza moderna e funzionale a tutti gli appassionati di basket femminile di Lucca. Il sito mette in primo piano lo staff societario, con profili dettagliati e contatti diretti,...

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company