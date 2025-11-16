Giudice sportivo Coppa Italia, un turno di stop a Caggianese

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 novembre 2025, 08:17

Tredicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo degli incontri previsti:

martedì, 18 novembre 2025, 07:37

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

domenica, 16 novembre 2025, 16:37

Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e...

domenica, 16 novembre 2025, 16:31

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati: