Giudice sportivo Coppa Italia, un turno di stop a Caggianese

giovedì, 20 novembre 2025, 17:17
In relazione all'espulsione comminata durante Lucchese-Viareggio di Coppa Italia a Mattia Caggianese e Gianmarco Gabrielli, il giudice sportivo ha fermato i due giocatori per un turno. Caggianese, dunque, dovrà saltare la semifinale contro la Sestese. Il Montespertoli, invece, nella gara di domenica prossima contro i rossoneri, dovrà fare a meno di Giovanni Corsi squalificato per un turno di campionato.
mercoledì, 19 novembre 2025, 08:17
Tredicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo degli incontri previsti:
martedì, 18 novembre 2025, 07:37
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...
domenica, 16 novembre 2025, 16:37
Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e...
domenica, 16 novembre 2025, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati: