Le Mura Spring, ecco il nuovo sito internet

lunedì, 10 novembre 2025, 14:01
La società ASD Le Mura Spring Basketball è orgogliosa di presentare il nuovo sito ufficiale www.lemuraspring.it, sviluppato con tecnologia WordPress per offrire un'esperienza moderna e funzionale a tutti gli appassionati di basket femminile di Lucca. Il sito mette in primo piano lo staff societario, con profili dettagliati e contatti diretti, consentendo a chiunque di entrare in contatto con i responsabili sportivi e amministrativi.
La nuova piattaforma digitale si configura così come uno strumento dinamico e interattivo, che rafforza il legame tra società, squadra e comunità, offrendo trasparenza, tempestività e facilità di accesso a tutte le informazioni fondamentali per seguire e sostenere il basket femminile a Lucca.
Il sito è consultabile all'indirizzo www.lemuraspring.it
lunedì, 10 novembre 2025, 18:20
La gara di Coppa Italia Lucchese-Viareggio, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Edoardo Pisaneschi della sezione AIA di Pistoia. Pisaneschi sarà coadiuvato da Fabio Cerofolini di Arezzo e da Enea Furiesi di Empoli.
domenica, 9 novembre 2025, 16:23
Si sono concluse tutte le gare del girone dei rossoneri valide per l'undicesima di andata. Ecco i risultati:
sabato, 8 novembre 2025, 16:33
Nel girone dei rossoneri si sono conclusi i due anticipi del sabato. Ecco i risultati:
venerdì, 7 novembre 2025, 12:58
L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.