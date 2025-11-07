Le Mura Spring, ecco il nuovo sito internet

lunedì, 10 novembre 2025, 14:01

La società ASD Le Mura Spring Basketball è orgogliosa di presentare il nuovo sito ufficiale www.lemuraspring.it, sviluppato con tecnologia WordPress per offrire un'esperienza moderna e funzionale a tutti gli appassionati di basket femminile di Lucca. Il sito mette in primo piano lo staff societario, con profili dettagliati e contatti diretti, consentendo a chiunque di entrare in contatto con i responsabili sportivi e amministrativi.

La nuova piattaforma digitale si configura così come uno strumento dinamico e interattivo, che rafforza il legame tra società, squadra e comunità, offrendo trasparenza, tempestività e facilità di accesso a tutte le informazioni fondamentali per seguire e sostenere il basket femminile a Lucca.

Il sito è consultabile all'indirizzo www.lemuraspring.it