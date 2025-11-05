L'ex rossonero Ndiaye passa alla Massese

venerdì, 7 novembre 2025, 12:58

L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.