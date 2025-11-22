Lucchese-Cenaia, arbitra Marongiu di Livorno

venerdì, 28 novembre 2025, 08:51

Lucchese-Cenaia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Giampiero Marongiu della seziona AIA di Livorno. Marangiu sarà coadiuvato da Luigi Egitto di Arezzo e da Francesco De Feudis di Firenze.