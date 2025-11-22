Lucchese-Cenaia, arbitra Marongiu di Livorno

venerdì, 28 novembre 2025, 08:51
Lucchese-Cenaia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Giampiero Marongiu della seziona AIA di Livorno. Marangiu sarà coadiuvato da Luigi Egitto di Arezzo e da Francesco De Feudis di Firenze.
giovedì, 27 novembre 2025, 17:49
La semifinale in gara unica della fase regionale della Coppa Italia tra Lucchese e Sestese si giocherà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti nel suo bollettino settimanale.
mercoledì, 26 novembre 2025, 09:02
Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:
sabato, 22 novembre 2025, 16:42
Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri . Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 22 novembre 2025, 16:35
Nell'anticipo valido per la tredicesima di andata, la Massese ha battuto fuori casa la Larcianese per 2-1: tre punti importanti per i bianconeri per uscire da una situazione che stava iniziando a farsi complicata.