Massese-Lucchese, arbitra Boeddu di Prato

venerdì, 7 novembre 2025, 09:19

Massese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Boeddu della sezione AIA di Prato. Boeddu sarà coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera.