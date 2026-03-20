Rossoneri alla ripresa degli allenamenti

mercoledì, 25 marzo 2026, 08:03
Dopo un giorno di riposo supplementare, i rossoneri torneranno ad allenarsi da oggi in vista della gara del 12 aprile contro il Perignano. Una quindicina di giorni che saranno intervallati anche da una breve pausa per le feste pasqualizie.
domenica, 22 marzo 2026, 17:12
Il tecnico del Cenaia Massimo Macelloni è soddisfatto della prestazione dei suoi contro la prima della classe: "Sapevano che la Lucchese ci era superiore in tutto, abbiamo provato a fare la prestazione ed è andata bene. Devo dire bravi ai ragazzi che anche in allenamento danno tutto.
domenica, 22 marzo 2026, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 21 marzo 2026, 08:17
La gara Cenaia-Lucchese, in programma domani alle ore 14,30, sarà trasmessa in diretta grazie alla produzione di Retemia e sarà visibile sulla pagina Facebook ufficiale del Cenaia. Una soluzione che permetterà ai tifosi di non perdere un momento potenzialmente storico per la Lucchese.
venerdì, 20 marzo 2026, 08:58
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jonathan Cornello della sezione AIA di Firenze. Cornello sarà coadiuvato da Ardit Perndojaj e da Davide Valeri sempre di Firenze.