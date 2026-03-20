Rossoneri alla ripresa degli allenamenti

Altre notizie brevi

domenica, 22 marzo 2026, 17:12

Il tecnico del Cenaia Massimo Macelloni è soddisfatto della prestazione dei suoi contro la prima della classe: "Sapevano che la Lucchese ci era superiore in tutto, abbiamo provato a fare la prestazione ed è andata bene. Devo dire bravi ai ragazzi che anche in allenamento danno tutto.

domenica, 22 marzo 2026, 16:31

Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 21 marzo 2026, 08:17

La gara Cenaia-Lucchese, in programma domani alle ore 14,30, sarà trasmessa in diretta grazie alla produzione di Retemia e sarà visibile sulla pagina Facebook ufficiale del Cenaia. Una soluzione che permetterà ai tifosi di non perdere un momento potenzialmente storico per la Lucchese.

venerdì, 20 marzo 2026, 08:58

Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jonathan Cornello della sezione AIA di Firenze. Cornello sarà coadiuvato da Ardit Perndojaj e da Davide Valeri sempre di Firenze.