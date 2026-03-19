Mister Macelloni: "Proveremo a raggiungere la Larcianese"

domenica, 22 marzo 2026, 17:12
Il tecnico del Cenaia Massimo Macelloni è soddisfatto della prestazione dei suoi contro la prima della classe: "Sapevano che la Lucchese ci era superiore in tutto, abbiamo provato a fare la prestazione ed è andata bene. Devo dire bravi ai ragazzi che anche in allenamento danno tutto. La gara si era messa bene con il rigore poi comunque avevamo trovato il vantaggio, il gol del pari è arrivato da un errore nostro. Ora proviamo a recuperare energie in vista del finale di campionato dove proveremo a riprendere la Larcianese ed evitare la forbice dei punti".
domenica, 22 marzo 2026, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 21 marzo 2026, 08:17
La gara Cenaia-Lucchese, in programma domani alle ore 14,30, sarà trasmessa in diretta grazie alla produzione di Retemia e sarà visibile sulla pagina Facebook ufficiale del Cenaia. Una soluzione che permetterà ai tifosi di non perdere un momento potenzialmente storico per la Lucchese.
venerdì, 20 marzo 2026, 08:58
Cenaia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jonathan Cornello della sezione AIA di Firenze. Cornello sarà coadiuvato da Ardit Perndojaj e da Davide Valeri sempre di Firenze.
giovedì, 19 marzo 2026, 18:28
La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il 24 marzo presso stadio LA VOLPAIA E.A. — VIA DEGLI OLMI | 50019 SESTO FIORENTINO (FI), per un allenamento. Tra i convocati per la Rappresentativa regionale Under 19 c'è ancora una volta il rossonero Martino Ragghianti.