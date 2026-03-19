Mister Macelloni: "Proveremo a raggiungere la Larcianese"

domenica, 22 marzo 2026, 17:12

Il tecnico del Cenaia Massimo Macelloni è soddisfatto della prestazione dei suoi contro la prima della classe: "Sapevano che la Lucchese ci era superiore in tutto, abbiamo provato a fare la prestazione ed è andata bene. Devo dire bravi ai ragazzi che anche in allenamento danno tutto. La gara si era messa bene con il rigore poi comunque avevamo trovato il vantaggio, il gol del pari è arrivato da un errore nostro. Ora proviamo a recuperare energie in vista del finale di campionato dove proveremo a riprendere la Larcianese ed evitare la forbice dei punti".