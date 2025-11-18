Mercato, Palo rescinde dalla Lucchese

Altre notizie brevi

venerdì, 21 novembre 2025, 08:30

Montespertoli-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Sara Foresi della sezione AIA di Livorno. Foresi sarà coadiuvata da Giacomo Di Legge e da Davide Casole di Pisa.

giovedì, 20 novembre 2025, 17:17

In relazione all'espulsione comminata durante Lucchese-Viareggio di Coppa Italia a Mattia Caggianese e Gianmarco Gabrielli, il giudice sportivo ha fermato i due giocatori per un turno. Caggianese, dunque, dovrà saltare la semifinale contro la Sestese. Il Montespertoli, invece, nella gara di domenica prossima contro i rossoneri, dovrà fare a meno...

mercoledì, 19 novembre 2025, 08:17

Tredicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo degli incontri previsti:

martedì, 18 novembre 2025, 07:37

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...