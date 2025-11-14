Mister Cerasa: "Punto importante, abbiamo giocato a viso aperto"

domenica, 16 novembre 2025, 16:37

Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e del gioco siamo sempre stati squadra. Se siamo arrivati in Eccellenza è con il lavoro e l'organizzazione di gioco. Sappiamo, da neopromossa, che dovremo soffrire. La Lucchese è una squadra importante con grandi giocatori, era utile comunque fare una buona prestazione al di là del risultato in vista delle prossime. Poi, ovviamente, tifo Lucchese!”.