Mister Cerasa: "Punto importante, abbiamo giocato a viso aperto"

domenica, 16 novembre 2025, 16:37

Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e del gioco siamo sempre stati squadra. Se siamo arrivati in Eccellenza è con il lavoro e l'organizzazione di gioco. Sappiamo, da neopromossa, che dovremo soffrire. La Lucchese è una squadra importante con grandi giocatori, era utile comunque fare una buona prestazione al di là del risultato in vista delle prossime. Poi, ovviamente, tifo Lucchese!”.

domenica, 16 novembre 2025, 16:31

Dodicesima di campionato, tutti i risultati: crolla il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 15 novembre 2025, 16:30

Dodicesima di campionato, nell'anticipo pari tra Cerretese e Zenith Prato

Nell'anticipo valido per la dodicesima di andata, Cerretese e Zenith Prato hanno concluso la gara sullo 0-0

sabato, 15 novembre 2025, 08:43

Trofeo Podistico Lucchese, nessuna gara nel fine settimana, ma tante novità in arrivo

Nel prossimo fine settimana (15-16 novembre) non sono previste marce del Trofeo Podistico Lucchese. Ma non disperate! Già nel weekend 22-23 novembre ecco una accoppiata niente male, con due appuntamenti imperdibili a Marginone e Vicopisano. Nel frattempo, venerdì 7 novembre si è tenuta la riunione con i rappresentanti dei gruppi...

venerdì, 14 novembre 2025, 08:41

Lucchese-Larcianese, arbitra Briganti di Carrara

Lucchese-Larcianese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Anfrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Nicola Mori di Livorno.

