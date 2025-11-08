Mister Vangioni: "E' un momento difficile, ma il campionato lo vince il Viareggio"

mercoledì, 12 novembre 2025, 22:52

Walter Vangioni, tecnico del Viareggio, deve incassare la sconfitta nonostante il tentativo di limitare i danni per la necessità di dover schierare una difesa di emergenza: "Chiaro che abbiamo dovuto fare di necessità virtù, per quanto i sostituti abbiano fatto una buona partita. Pochi palloni in avanti? E' un momento difficile, dobbiamo rimanere compatti e andare avanti. Io so chi vincerà il campionato, e saremo noi, ma lo vedremo ad aprile. Siamo venuti qui a fare una gara gagliarda e non mi pare che la Lucchese abbia avuto tante occasioni e sul gol è stata invertita una punizione, ho fatto comunque i complimenti ai ragazzi. Abbiamo una rosa forte per vincere il campionato, poi chiaro che se non ci siamo mai tutti è difficile giocare. La Lucchese? E' una buona squadra, è imbattuta. Sembra ora vada tutto male, ma speriamo finisca come ai tempi del Seravezza. Accanto a me sento fiducia".