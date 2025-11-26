Quattordicesima di andata, tutto i risultati: cade la Zenith Prato

Altre notizie brevi

sabato, 29 novembre 2025, 16:30

Solo un pari nell'anticipo valido per la quattordicesima di andata per il Viareggio che sul proprio campo è stato fermato sullo 0-0 dalla Pro Livorno.

venerdì, 28 novembre 2025, 08:51

Lucchese-Cenaia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Giampiero Marongiu della seziona AIA di Livorno. Marangiu sarà coadiuvato da Luigi Egitto di Arezzo e da Francesco De Feudis di Firenze.

giovedì, 27 novembre 2025, 17:49

La semifinale in gara unica della fase regionale della Coppa Italia tra Lucchese e Sestese si giocherà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti nel suo bollettino settimanale.

mercoledì, 26 novembre 2025, 09:02

Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma: