Quattordicesima di andata, tutto i risultati: cade la Zenith Prato

domenica, 30 novembre 2025, 16:35

Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

Lucchese-Cenaia 6-1

Belvedere-Zenith Prato 1-0

Castelnuovo G.-Fucecchio 1-0

Massese-Montespertoli 0-1

Real Forte-Cerretese 0-1

San Giuliano-Cecina 3-0

Sestese-Perignano 2-0

Viareggio-Pro Livorno 0-0

Altre notizie brevi

sabato, 29 novembre 2025, 16:30

Anticipo, solo un pari per il Viareggio

Solo un pari nell'anticipo valido per la quattordicesima di andata per il Viareggio che sul proprio campo è stato fermato sullo 0-0 dalla Pro Livorno.

venerdì, 28 novembre 2025, 08:51

Lucchese-Cenaia, arbitra Marongiu di Livorno

Lucchese-Cenaia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Giampiero Marongiu della seziona AIA di Livorno. Marangiu sarà coadiuvato da Luigi Egitto di Arezzo e da Francesco De Feudis di Firenze.

giovedì, 27 novembre 2025, 17:49

Coppa Italia, Lucchese-Sestese in notturna

La semifinale in gara unica della fase regionale della Coppa Italia tra Lucchese e Sestese si giocherà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti nel suo bollettino settimanale.

mercoledì, 26 novembre 2025, 09:02

Quattordicesima di andata, tutte le gare in programma

Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:

