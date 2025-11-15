Banca di Pescia

Tredicesima di andata, le gare in programma

mercoledì, 19 novembre 2025, 08:17

Tredicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo degli incontri previsti:

Montespertoli-Lucchese

Larcianese-Massese

Cenaia-Sestese

Perignano-San Giuliano

Fucecchio-Viareggio

Pro Livorno-Belvedere

Cecina-Castelnuovo G.

Zenith Prato-Real Forte

Altre notizie brevi

martedì, 18 novembre 2025, 07:37

Trofeo Podistico Lucchese, ecco i prossimi appuntamenti

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

domenica, 16 novembre 2025, 16:37

Mister Cerasa: "Punto importante, abbiamo giocato a viso aperto"

Maurizio Cerasa, lucchese doc, è soddisfatto del pari e del gioco mostrato dalla sua Larcianese che coglie un bel punto al Porta Elisa: "Siamo contenti di prenderci un punto importante e prezioso, non è nemmeno la nostra migliore partita: altre volte ci ha girato male ma sul piano dell'identità e...

domenica, 16 novembre 2025, 16:31

Dodicesima di campionato, tutti i risultati: crolla il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 15 novembre 2025, 16:30

Dodicesima di campionato, nell'anticipo pari tra Cerretese e Zenith Prato

Nell'anticipo valido per la dodicesima di andata, Cerretese e Zenith Prato hanno concluso la gara sullo 0-0

