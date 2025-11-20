Tredicesima di andata, tutti i risultati: crolla il Viareggio

sabato, 22 novembre 2025, 16:42
Si sono concluse tutte le gare valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri . Ecco il quadro completo dei risultati:
Montespertoli-Lucchese 0-2
Larcianese-Massese 1-2
Cenaia-Sestese 0-1
Perignano-San Giuliano 4-2
Fucecchio-Viareggio 2-0
Pro Livorno-Belvedere 2-1
Cecina-Castelnuovo G. 2-3
Zenith Prato-Real Forte 3-0
sabato, 22 novembre 2025, 16:35
Nell'anticipo valido per la tredicesima di andata, la Massese ha battuto fuori casa la Larcianese per 2-1: tre punti importanti per i bianconeri per uscire da una situazione che stava iniziando a farsi complicata.
venerdì, 21 novembre 2025, 08:30
Montespertoli-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Sara Foresi della sezione AIA di Livorno. Foresi sarà coadiuvata da Giacomo Di Legge e da Davide Casole di Pisa.
venerdì, 21 novembre 2025, 08:14
Il centrocampista Ariel Arturo Palo ha rescisso il suo contratto con la Lucchese dopo aver effettuato la preparazione estiva e esser rimasto a disposizione di mister Pirozzi nella prima parte della stagione: lo riporta l'ultimo comunicato ufficiale della Lega Dilettanti Toscana.
giovedì, 20 novembre 2025, 17:17
In relazione all'espulsione comminata durante Lucchese-Viareggio di Coppa Italia a Mattia Caggianese e Gianmarco Gabrielli, il giudice sportivo ha fermato i due giocatori per un turno. Caggianese, dunque, dovrà saltare la semifinale contro la Sestese. Il Montespertoli, invece, nella gara di domenica prossima contro i rossoneri, dovrà fare a meno...