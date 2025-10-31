Trofeo Podistico Lucchese, le corse in programma nel fine settimana

mercoledì, 5 novembre 2025, 08:55
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro!
Sabato 8 novembre l'associazione Amici del Villaggio invita sulle Mura Urbane di Lucca per la marcia 13ª "Un cancello aperto sulle Mura". Partenza dal Villaggio del Fanciullo dalle ore 15, percorsi di 4 e 8 km. Domenica 9 novembre a Torricchio per la 7ª "Marcia Francescana", organizzata dalla Parrocchia dell'Immacolata. Partenza dalla chiesa parrocchiale, percorsi di 3-7-13-18 km. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al Gruppo WhatsApp (o al Canale) dedicato per sapere tutto sulle prossime marce in programma.
martedì, 4 novembre 2025, 08:51
Nel girone dei rossoneri, fermi ls scorsa settimana, domenica prossima si giocherà l'undicesima di andata. Ecco il quadro completo delle gare:
domenica, 2 novembre 2025, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la decima di andata nel girone dei rossoneri che oggi hanno riposato essendo un torneo a numero dispari di squadre. Ecco i risultati:
venerdì, 31 ottobre 2025, 18:38
I funerali di Maida Giorgetti, l'indimenticabile tifosa rossonera e moglie di Beppe Lorenzini, si terranno martedì 4 novembre alle ore 15 nella Chiesa di San Filippo.
venerdì, 31 ottobre 2025, 16:48
Anche dalla società arriva il cordoglio per la morte della tifosa rossonera Maida Giorgetti: "Oggi ci stringiamo nel dolore: ci ha lasciati una grande tifosa, fedele in ogni stagione.Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene va il nostro abbraccio più sincero.Il suo posto sugli spalti resterà per...