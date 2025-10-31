Undicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 novembre 2025, 08:55

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

domenica, 2 novembre 2025, 16:31

Si sono concluse tutte le gare valide per la decima di andata nel girone dei rossoneri che oggi hanno riposato essendo un torneo a numero dispari di squadre. Ecco i risultati:

venerdì, 31 ottobre 2025, 18:38

I funerali di Maida Giorgetti, l'indimenticabile tifosa rossonera e moglie di Beppe Lorenzini, si terranno martedì 4 novembre alle ore 15 nella Chiesa di San Filippo.

venerdì, 31 ottobre 2025, 16:48

Anche dalla società arriva il cordoglio per la morte della tifosa rossonera Maida Giorgetti: "Oggi ci stringiamo nel dolore: ci ha lasciati una grande tifosa, fedele in ogni stagione.Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene va il nostro abbraccio più sincero.Il suo posto sugli spalti resterà per...