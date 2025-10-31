Banca di Pescia

Undicesima di andata, tutte le gare in programma

martedì, 4 novembre 2025, 08:51

Nel girone dei rossoneri, fermi ls scorsa settimana, domenica prossima si giocherà l'undicesima di andata. Ecco il quadro completo delle gare:

Massese-Lucchese

Larcianese-Sestese

Cenaia-Castelnuovo G.

Perignano-Viareggio

Fucecchio-Real Forte

Montespertoli-San Giuliano

Pro Livorno-Cerretese

Cecina-Belvedere

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 novembre 2025, 08:55

Trofeo Podistico Lucchese, le corse in programma nel fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

domenica, 2 novembre 2025, 16:31

Decima di andata, tutti i risultati: la Zenith Prato allunga, solo pari per il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la decima di andata nel girone dei rossoneri che oggi hanno riposato essendo un torneo a numero dispari di squadre. Ecco i risultati:

venerdì, 31 ottobre 2025, 18:38

Maida Giorgetti, i funerali martedì prossimo

I funerali di Maida Giorgetti, l'indimenticabile tifosa rossonera e moglie di Beppe Lorenzini, si terranno martedì 4 novembre alle ore 15 nella Chiesa di San Filippo.

venerdì, 31 ottobre 2025, 16:48

Lucchese, il cordoglio per la scomparsa di Maida Giorgetti

Anche dalla società arriva il cordoglio per la morte della tifosa rossonera Maida Giorgetti: "Oggi ci stringiamo nel dolore: ci ha lasciati una grande tifosa, fedele in ogni stagione.Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene va il nostro abbraccio più sincero.Il suo posto sugli spalti resterà per...

