Undicesima di andata, tutti i risultati: cade il Viareggio

domenica, 9 novembre 2025, 16:23
Si sono concluse tutte le gare del girone dei rossoneri valide per l'undicesima di andata. Ecco i risultati:
Massese-Lucchese 0-3
Larcianese-Sestese 1-3
Cenaia-Castelnuovo G. 0-1
Perignano-Viareggio 2-0
Fucecchio-Real Forte 2-1
Montespertoli-San Giuliano 0-0
Pro Livorno-Cerretese 1-2
Cecina-Belvedere 0-0
sabato, 8 novembre 2025, 16:33
Nel girone dei rossoneri si sono conclusi i due anticipi del sabato. Ecco i risultati:
venerdì, 7 novembre 2025, 12:58
L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.
venerdì, 7 novembre 2025, 09:19
Massese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Boeddu della sezione AIA di Prato. Boeddu sarà coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera.
giovedì, 6 novembre 2025, 18:20
La gara secca valida per il quarto di finale della fase regionale di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio si disputerà mercoledì prossimo al Porta Elisa con fischio di inizio alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti Toscana nel proprio bollettino settimanale.