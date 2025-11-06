Undicesima di andata, tutti i risultati: cade il Viareggio

Altre notizie brevi

sabato, 8 novembre 2025, 16:33

Nel girone dei rossoneri si sono conclusi i due anticipi del sabato. Ecco i risultati:

venerdì, 7 novembre 2025, 12:58

L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.

venerdì, 7 novembre 2025, 09:19

Massese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Boeddu della sezione AIA di Prato. Boeddu sarà coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera.

giovedì, 6 novembre 2025, 18:20

La gara secca valida per il quarto di finale della fase regionale di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio si disputerà mercoledì prossimo al Porta Elisa con fischio di inizio alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti Toscana nel proprio bollettino settimanale.