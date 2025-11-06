Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Undicesima di andata, tutti i risultati: cade il Viareggio

domenica, 9 novembre 2025, 16:23

Si sono concluse tutte le gare del girone dei rossoneri valide per l'undicesima di andata. Ecco i risultati: 

Massese-Lucchese 0-3

Larcianese-Sestese 1-3

Cenaia-Castelnuovo G. 0-1

Perignano-Viareggio 2-0

Fucecchio-Real Forte 2-1

Montespertoli-San Giuliano 0-0

Pro Livorno-Cerretese 1-2

Cecina-Belvedere 0-0

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

sabato, 8 novembre 2025, 16:33

Undicesima di andata, i risultati degli anticipi: vince il Fucecchio

Nel girone dei rossoneri si sono conclusi i due anticipi del sabato. Ecco i risultati:

venerdì, 7 novembre 2025, 12:58

L'ex rossonero Ndiaye passa alla Massese

L'ex attaccante rossonero della scorsa stagione Khalifa Babacar Ndiaye (classe 2005) è un nuovo giocatore della Massese con cui si allenava già da qualche tempo. Con i rossoneri aveva totalizzato sei presenze in campionato.

ESSECIstampa

venerdì, 7 novembre 2025, 09:19

Massese-Lucchese, arbitra Boeddu di Prato

Massese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Boeddu della sezione AIA di Prato. Boeddu sarà coadiuvato da Andrea Tilli di Prato e da Lorenzo La Macchia di Pontedera.

giovedì, 6 novembre 2025, 18:20

Coppa Italia, Lucchese-Viareggio si giocherà alle 20,30 di mercoledì prossimo

La gara secca valida per il quarto di finale della fase regionale di Coppa Italia tra Lucchese e Viareggio si disputerà mercoledì prossimo al Porta Elisa con fischio di inizio alle ore 20,30: lo comunica la Lega Dilettanti Toscana nel proprio bollettino settimanale.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company