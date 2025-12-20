Banca di Pescia

Cerretese, ecco due rinforzi a centrocampo e in attacco

lunedì, 29 dicembre 2026, 09:00

La Cerretese, prossima avversaria dei rossoneri, ha ufficializzato l'arrivo di due nuovi giocatori. Si tratti di Gianluca Camaiani attaccante classe 2003 proveniente dal Camaiore, e di Aurelio Stringara, centrocampista classe 2002 proveniente dal Perignano.

Altre notizie brevi

martedì, 23 dicembre 2025, 17:43

Rappresentativa Under 19 regionale: convocati anche i rossoneri Venanzi e Ragghianti

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno 30 dicembre a Montevarchi per l'allenamento e la gara amichevole contro l'Atletico Levane Leona della Rappresentativa Under 19 regionale: tra essi anche i rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti.

domenica, 21 dicembre 2025, 16:40

Nessun tesserato in sala stampa

Anche al termine della gara contro il Fucecchio i tesserati rossoneri non rilasceranno dichiarazioni: va avanti il silenzio pre e post gara.

domenica, 21 dicembre 2025, 16:34

Ultima di andata, tutti i risultati: si fa sotto il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 20 dicembre 2025, 16:27

Ultima di andata, la Zenith vince nell'anticipo

Si sono disputate due gare in anticipo sull'ultima di andata nel girone dei rossoneri. La Zenith Prato vincendo di misura si è riportata almeno temporaneamente al comando della classifica. Ecco i risultati:

