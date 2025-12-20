Cerretese, ecco due rinforzi a centrocampo e in attacco

Altre notizie brevi

martedì, 23 dicembre 2025, 17:43

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno 30 dicembre a Montevarchi per l'allenamento e la gara amichevole contro l'Atletico Levane Leona della Rappresentativa Under 19 regionale: tra essi anche i rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti.

domenica, 21 dicembre 2025, 16:40

Anche al termine della gara contro il Fucecchio i tesserati rossoneri non rilasceranno dichiarazioni: va avanti il silenzio pre e post gara.

domenica, 21 dicembre 2025, 16:34

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 20 dicembre 2025, 16:27

Si sono disputate due gare in anticipo sull'ultima di andata nel girone dei rossoneri. La Zenith Prato vincendo di misura si è riportata almeno temporaneamente al comando della classifica. Ecco i risultati: